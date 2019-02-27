السعودية | خبير يشرح ما تريد معرفته عن السعرات الحرارية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤخراً جميع المنشآت الغذائية، بوضع السعرات الحرارية على الوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها للمستهلك، وشمل القرار جميع المطاعم والمقاهي ومحلات الآيس كريم ومحلات عصائر الفاكهة الطازجة، ومخابز الحلويات والمنتزهات الترفيهية وفي الكليات والجامعات والجهات الحكومية.

وكثير من الناس يرى أرقام السعرات في كل وجبة ـ دون سابق معرفة بالأسس التي تصنف بناء عليها ـ على أنها عالية أو قليلة السعرات.

في هذا السياق، أوضح علي بن دهيم أخصائي أول أغذية بالهيئة العامة للغذاء والدواء أن الأشخاص البالغين يحتاجون تقريباً إلى 2000 سعرة حرارية في المتوسط يوميا، وتختلف الاحتياجات الفردية من السعرات الحرارية من شخص لآخر.

كما يحتاج الأطفال إلى ما يقارب 1800 سعرة حرارية في اليوم، مشيراً إلى أنه يتم تحديد السعرات الحرارية في الأطعمة والمشروبات باستخدام عدة طرق منها:

• التحليل المخبري.

• أو قواعد البيانات المعتمدة.

• أو برامج حساب السعرات.

• أو استخدام الدليل التوعوي الصادر من الهيئة حول كيفية احتساب السعرات الحرارية في الوجبات الغذائية.

كما أوضح بن دهيم عبر " بودكاست غذاء ودواء"، أن السعرة الحرارية هي وحدة قياس كمية الطاقة في الطعام، والتي من خلالها يتمكن جسم الإنسان من الحركة والقيام بمختلف الأنشطة في حياته اليومية؛ مثل: التفكير، والمشي.

ويعبر عن السعرات الحرارية أحيانا بـالكيلو كالوري أو الكيلوجول وكلاهما وحدتان لقياس الطاقة، مضيفاً أن هناك متوسطاً للسعرات الحرارية التي يجب تناولها خلال اليوم لكل فرد.

وتعتمد هذه الكمية على العديد من العوامل، مثل: العمر، والوزن، والجنس، والطول، ومتوسط النشاط البدني.

أهمية معرفة السعرات

وبين الأخصائي أن معرفة كمية السعرات الحرارية في الأغذية المتناولة يومياً يساعد الإنسان في التحكم بالوزن.

ويؤدي زيادة استهلاك السعرات الحرارية إلى زيادة الوزن والسمنة التي بدورها تؤدي للعديد من الأمراض مثل: مرض السكري ومضاعفاته، أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

وأوضح الأخصائي بن دهيم أن من أهم الطرق التي نستطيع من خلالها خفض السعرات الحرارية هي استخدام طرق طبخ لا تؤدي إلى زيادتها عند إعداد الأطعمة مثل الشوي أو الطبخ بالبخار، كما نصح بتجنب استخدام القلي أو التقليل منه قدر المستطاع وكذلك التقليل من استخدام الدهون والزيوت في تحضير الوجبات.

ولفت إلى أنه يمكن أيضاً تقليل حجم الوجبات، وتقديم خيارات ذات محتوى سعرات حرارية أقل مثل الخضار والفواكه.

وشدد على أن الهيئة وضعت لوائح فنية معتمدة لمصنعي الأغذية، للتقيد بوضع البيانات الغذائية على بطاقة المنتجات الغذائية بما فيها السعرات الحرارية، كما تتخذ الهيئة الإجراءات النظامية في حالة عدم الالتزام بما ورد في هذه اللوائح.