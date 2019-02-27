السعودية اليوم / تقنية صامطة تنظم دورة " مبادئ إدارة الأعمال " غداً



صامطة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

تنظم الكلية التقنية بمحافظة صامطة غداً، دورة تدريبية بعنوان "مبادئ إدارة الأعمال " يقدمها المدرب محمد العقيلي، وذلك بقاعة الاحتفالات بالكلية.

وتأتي الدورة ضمن فعاليات "ملتقي صامطة التقني"، الذي تنفذه الكلية حاليًا.

// انتهى //

12:19ت م

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صامطة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واستنظم الكلية التقنية بمحافظة صامطة غداً، دورة تدريبية بعنوان "مبادئ إدارة الأعمال " يقدمها المدرب محمد العقيلي، وذلك بقاعة الاحتفالات بالكلية.وتأتي الدورة ضمن فعاليات "ملتقي صامطة التقني"، الذي تنفذه الكلية حاليًا.// انتهى //12:19ت م0060

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