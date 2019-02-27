

الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

// انتهى //

12:17ت م

0058



الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء اليوم في الرياض سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة جو بيونج ووك.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.// انتهى //12:17ت م0058

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمير سلطان بن سلمان يستقبل سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.