سياسي / اهتمامات الصحف المغربية



الرباط 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

تطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، للاتصالات التمهيدية التي يبدأها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء هورست كوهلر، مع أطراف النزاع حول الصحراء ،بهدف الاتفاق على موعد محدد للجولة المقبلة من المائدة المستديرة بين الأطراف المعنية، التي يقترح المسؤول الأممي عقدها في نهاية مارس المقبل.

وواصلت اهتمامها بأعمال المؤتمر الأول لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، التي تنعقد بالنيجر، مبرزة إشادة رؤساء الدول والحكومات بمبادرات العاهل المغربي محمد السادس، في مجال مكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية عبر القارة الإفريقية.

مغاربيًا.. واصلت صحف الأربعاء متابعتها للتطورات التي تشهدها الجزائر، مع استمرار المظاهرات الشعبية الرافضة للولاية الرئاسية الخامسة، وسط توقعات بتوسع دائرة الاحتجاجات.

وتابعت اهتمامها بالتوتر المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بالقدس، مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى.

وواصلت صحف المغرب متابعتها لفصول الأزمة في فنزويلا، كما تحدثت عن اجتماعات الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي في فيتنام.

// انتهى //

12:13ت م

0056



الرباط 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، للاتصالات التمهيدية التي يبدأها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء هورست كوهلر، مع أطراف النزاع حول الصحراء ،بهدف الاتفاق على موعد محدد للجولة المقبلة من المائدة المستديرة بين الأطراف المعنية، التي يقترح المسؤول الأممي عقدها في نهاية مارس المقبل.وواصلت اهتمامها بأعمال المؤتمر الأول لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، التي تنعقد بالنيجر، مبرزة إشادة رؤساء الدول والحكومات بمبادرات العاهل المغربي محمد السادس، في مجال مكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية عبر القارة الإفريقية.مغاربيًا.. واصلت صحف الأربعاء متابعتها للتطورات التي تشهدها الجزائر، مع استمرار المظاهرات الشعبية الرافضة للولاية الرئاسية الخامسة، وسط توقعات بتوسع دائرة الاحتجاجات.وتابعت اهتمامها بالتوتر المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بالقدس، مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى.وواصلت صحف المغرب متابعتها لفصول الأزمة في فنزويلا، كما تحدثت عن اجتماعات الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي في فيتنام.// انتهى //12:13ت م0056

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف المغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.