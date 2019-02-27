السعودية اليوم / الدكتور الهوساوي : "قمة سلامة المرضى" تأكيد على دور المملكة الريادي في مجال سلامة المرضى

الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأكد مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى رئيس اللجنة المنظمة للقمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى الدكتور عبد الإله الهوساوي أن تنظيم هذه القمــة في المملكة يوضّح الدور الريادي الذي تلعبه المملكة في دعم سلامة المرضى على المستوى الإقليمي و الدولي، لافتًا إلى أن سلامة المرضى تعد إحدى أهم أولويات منظومة الصحة لكونها حجر الأساس في منظومة الخدمات الصحية، عاداً المركز السعودي لسلامة المرضى أحد مبادرات منظومة الصحة لتحسين الرعاية الصحية، وإنفاذًا لإحدى أهم مبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي، حيث يُمثل المركز المرجعية الوطنية في جميع الأمور المتعلقة بسلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية، ويعمل على وضع الإستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى، والتأكد من تناغمها مع مبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي.ورفع الدكتور الهوساوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بهذه المناسبة, أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على رعايته للقمة المقرر عقدها في جدة مطلع الأسبوع القادم, التي تجسد اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للخدمات الصحية والحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع .وأفاد الهوساوي أن هذه القمة تعد إحدى أهم المبادرات الداعمة لسلامة المرضى على المستوى الدولي و الأولى من نوعها في المنطقة، حيث ستحظى بمشاركة دولية واسعة من خلال حضور العديد من وزراء الصحة في أكثر من 50 دولة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية وخبراء ومختصين في مجال السلامة وبالأخص سلامة المرضى .وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن القمة سيصدر عنها إعلان جدة بخصوص "سلامة المرضى" الذي سيركّز على دعم سلامة المرضى في الدول الأقل نموًا، موضحًا أن سلامة المرضى ستكون من الأمور التي ستقترحها المملكة على أجندة قمة دول مجموعة العشرين التي ستستضيفها المملكة في العام 2020 , مشيرًا إلى أن القمة ستستعرض العديد من المحاور العلمية حيث يتناول المحور الأول " التغطية الشاملة للرعاية الصحية والاقتصادية بشأن "سلامة المرضى" وأما المحور الثاني فهو عن " منظمات ذات مصداقية عالية (HRO) بشأن " سلامة المرضى". ويدور المحور الثالث حول "تمكين المرضى، وسلامة المرضى" .ويتطرق المحور الرابع إلى " مخاطر السلامة وإلقاء عبء ضرر المريض على عاتق الرعاية الصحية", كما يتضمن المحور الخامس موضوع " القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية بشأن " سلامة المرضى " وأما المحور السادس فقد خصص لموضوع " صُنع سياسة سلامة المرضى", فيما سيتطرق المحور السابع للحديث عن " الصحة الرقمية بشأن " سلامة المرضى" .وأضاف مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى أن أهداف القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى ستركز على إدراج قضية "سلامة المرضى" كمجال أساسي أثناء السعي نحو التغطية الصحية الشاملة", ودراسة المنظمات ذات المصداقية العالية (HRO)، والأخذ بممارسات السلامة التي أقرتها الصناعات الأخرى, وكذلك تعزيز مبادئ الرعاية الصحية ذات القيمة، كأداة هامة لتحسين " سلامة المرضى ", وأيضًا الوقوف على مدى تأثير مخاطر السلامة، والعبء المُلقى على عاتق الرعاية الصحية نتيجة إلحاق الضرر بالمريض, والعمل على تعزيز تمكين المريض ومُشاركة المنظومة المجتمعية كعامل جوهري في تحسين " سلامة المرضى ", بالإضافة إلى الإقرار بالهياكل والعمليات والممارسات ذات الصلة بـ "سلامة المرضى" القائمة على الأدلة، والتي تكون ذات مغزى وقابلة للتكيف في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل (LMIC), وكذلك تعزيز الإستراتيجيات من أجل تنمية القوى العاملة في قطاع الصحة، وبناء القدرات لتحسين " سلامة المرضى ".وقدم الدكتور الهوساوي شكره وتقديره لجميع أعضاء اللجان المنظمة للقمة على جهودهم المباركة وحرصهم على إظهار هذا الحدث العالمي بصورة مشرفة تليق بسمعة المملكة وتميزها في استضافة وتنظيم مثل هذه المناسبات، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تسهم في دعم مسيرة العمل في مجال سلامة المرضى وترفد الجهود والمبادرات حول هذا الموضوع.// انتهى //12:04ت م0054