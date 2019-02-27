السعودية اليوم / " أهل الله وخاصته " محاضرة بمكتب الدعوة في أحد المسارحة غدًا



أحد المسارحة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غدًا، محاضرة بعنوان شرح حديث " أهل الله وخاصته " يُقدمها الدكتور علي بن إبراهيم طوهري، وذلك بمسجد علي محزري في المحافظة .

وتأتي المحاضرة ضمن برامج ونشاطات المكتب الدعوية خلال العام الحالي .

// انتهى //

11:48ت م

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أحد المسارحة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غدًا، محاضرة بعنوان شرح حديث " أهل الله وخاصته " يُقدمها الدكتور علي بن إبراهيم طوهري، وذلك بمسجد علي محزري في المحافظة .وتأتي المحاضرة ضمن برامج ونشاطات المكتب الدعوية خلال العام الحالي .// انتهى //11:48ت م0050

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