شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المملكة صدرت نفطا بـ 868.4 مليار ريال في 2018 .. بارتفاع 36 % والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:51 صباحًا, 27 فبراير 2019 م
المناطق - الرياض
ارتفعت التجارة الخارجية للسعودية خلال عام 2018، بنسبة 23 في المائة بما يعادل نحو 305.3 مليارات ريال، لتبلغ نحو 1.61 تريليون ريال، مقابل 1.31 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.
وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال الفترة، فائضا بقيمة 597 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 88 في المائة بما يعادل 278.8 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2017 البالغ 318.7 مليار ريال.
ووفقا لـ “الاقتصادية”، فإن زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي، جاءت نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 36 في المائة بما يعادل 292 مليار ريال، لتبلغ 1.1 تريليون ريال، فيما كانت نحو 812.5 مليار ريال في عام 2017.
بينما ارتفعت الواردات بشكل طفيف بنسبة 3 في المائة، بقيمة تعادل 13.3 مليار ريال، لتبلغ نحو 507 مليار ريال، فيما كانت 493.8 مليار ريال في عام 2017.
وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال العام الماضي 2018، بنسبة 36 في المائة بما يعادل نحو 230 مليار ريال، لتبلغ 868.4 مليار ريال، مقابل 638.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | المملكة صدرت نفطا بـ 868.4 مليار ريال في 2018 .. بارتفاع 36 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.