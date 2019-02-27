السعودية | المملكة صدرت نفطا بـ 868.4 مليار ريال في 2018 .. بارتفاع 36 %

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:51 صباحًا, 27 فبراير 2019 م

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ارتفعت التجارة الخارجية للسعودية خلال عام 2018، بنسبة 23 في المائة بما يعادل نحو 305.3 مليارات ريال، لتبلغ نحو 1.61 تريليون ريال، مقابل 1.31 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.

وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال الفترة، فائضا بقيمة 597 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 88 في المائة بما يعادل 278.8 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2017 البالغ 318.7 مليار ريال.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، فإن زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي، جاءت نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 36 في المائة بما يعادل 292 مليار ريال، لتبلغ 1.1 تريليون ريال، فيما كانت نحو 812.5 مليار ريال في عام 2017.

بينما ارتفعت الواردات بشكل طفيف بنسبة 3 في المائة، بقيمة تعادل 13.3 مليار ريال، لتبلغ نحو 507 مليار ريال، فيما كانت 493.8 مليار ريال في عام 2017.

وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال العام الماضي 2018، بنسبة 36 في المائة بما يعادل نحو 230 مليار ريال، لتبلغ 868.4 مليار ريال، مقابل 638.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.