شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية نائب أمير الشرقية .. تكريم 222 طالباً من سفراء التفوق والان نبدء بالتفاصيل

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية - حفظه الله، رعى وكيل الإمارة الدكتور خالد البتال، مساء أمس مهرجان تكريم سفراء التفوق من طلاب تعليم الشرقية للعام الدراسي 1438/1439هـ والبالغ عددهم " 222 " طالباً، وذلك بحضور الشريك الاستراتيجي للمهرجان أمانة المنطقة الشرقية ومثلها وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا، وبحضور الداعم الرئيس شركة اليمامة ومثلها حمد الخالدي، إلى جانب الراعي المستضيف شركة أرامكو ومثلها مدير عام شئون أرامكوا الحكومية خالد الملحم، وسط حضور عدد من المسؤولين والقيادات التعليمة بالمنطقة بمقر مدرسة الظهران الثانوية بحي الدوحة.

وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الطالب راشد الدوسري، كلمة سفراء التفوق شكر فيها كل من ساعده وزملاءه على هذا التفوق ليحصدوا اليوم جهدهم الذي زرعوه خلال العام الدراسي، مؤكدًا أن المتفوقين هم عدة المستقبل وعماد الوطن وعليهم أن يستثمروا طاقاتهم وما تعلموه في خدمة الوطن للنهوض به، حاثًا إخوانه المتفوقين على الاستمرار في مسيرة التفوق.

من جهته ألقى مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان كلمة رحب فيها باسمه ونيابة عن أسرة الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية براعي الحفل سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، وبوكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد البتال لتشريفه وحضوره الحفل نيابة عن سموه الكريم وبالحضور المشارك، منوهًا بالجهود الجبارة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة للارتقاء بالمنظومة التعليمية تحقيقًا لتنمية مستدامة في ظل حراك علمي متسارع يسابق الزمن واستثماره في الانسان السعودي الذي يمثل الركيزة في بناء المجتمع المعرفي والأسس في تحقيق الرؤية الطموحة لبلادنا 2030، مثمنًا لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه (حفظهم الله) توجيهاتهما ودعمهما المستمر لمسيرة التعليم في المنطقة والتي أسهمت في دفع عجلة الجودة والتميز.

ولفت الدكتور الشلعان، في معرض كلمته النظر إلى أن إدارة تعليم الشرقية تحتفي اليوم بالمتفوقين واللذين جنوا ثمار جهودهم، وأضاف أن حفل اليوم يؤكد الإيمان العميق بأن التطور الحقيقي إنما يكون في بناء جيل مبدع متميز يحتل الصدارة ويطمح للعالمية.