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شكرا لقرائتكم تدخل حاسم من أمانة الرياض لإيقاف عمالة تشوه الطبيعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
واصلت أمانة منطقة الرياض، ممثلة في بلدية العزيزية، حملة مداهمة عمالة تقوم بالتعدي على الطبيعة والإضرار بها وتشويه طبيعة الأراضي من خلال التعدي على الرمال على طريق الخرج.
وأكدت أمانة الرياض أنه تم ضبط وحجز جميع المعدات في الموقع وتم تسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة.
ونشرت أمانة الرياض صوراً تبين عملية مداهمة العمالة المخالفة والمضبوطات في الموقع.
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