شكرا لقرائتكم أمطار رعدية ورياح مع برد على الرياض لمدة 8 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض، وتحديدًا المجمعة والزلفي والدوادمي وشقراء وثادق والغاط ورماح والمزاحمية تمتد إلى العاصمة الرياض.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في تمام الثانية ظهر اليوم الأربعاء حتى العاشرة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة وسماء غائمة جزئيًا على مرتفعات عسير، وجازان ونجران.



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