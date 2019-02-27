شكرا لقرائتكم فيديو.. دخول خاطئ يتسبب في حادث جماعي لـ4 مركبات في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تسبب دخول خاطئ لإحدى السيارات على أحد طرق الرياض في حادث تصادم بين 4 سيارات.

وأظهر مقطع فيديو، سيارة بيضاء مسرعة كانت من جهة اليمين احتكت بإحدى السيارات التي انحرفت بدورها إلى الشمال لتصدم بأخرى قادمة من الخلف في مشهد صادم.

ولم يوضح المقطع تفاصيل الحادث أو مكان وقوعه تحديدًا وإذا ما كان أسفر عن وقوع إصابات أم لا.



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