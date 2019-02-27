الان تتابع تغريدة «الدربيل» لشركة الاتصالات السعودية STC تتحول لحالة من السخرية والتندر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
تحول تساؤل وُصف بالإعلاني عبر حساب شركة الاتصالات السعودية في تويتر إلى حالة من السخرية والتندر من قبل المغردين.
وبحسب التفاصيل فإنه وفور طرح الشركة للتغريدة والصورة المرفق لشخص يستخدم الدربيل إنهالت التعليقات على التغريدة.
وتباينت التعليقات والتي في أغلب محتواها الساخر تبين حالة عدم رضى حيث يشير أحدهم إلى أنه يبحث عن الشبكة وهي التغريدة التي حظيت بتفاعل أكبر من تغريدة شركة الاتصالات نفسها، فيما علق ثانٍ على بحثه عن أقرب برج، وثالث يجيب بأنه يبحث عن شخص يثني على خدمات الشركة ، فيما علق آخرون أنه ينظر إلى شركات منافسة قادمة.
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