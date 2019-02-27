«التأمينات» تبدأ تطبيق نموذج «تميز»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق نموذج الخدمة «تميز» في مكتبها بمنطقة الرياض سعياً منها لتطوير اجراءات العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة لعملائها. بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق نموذج الخدمة «تميز» في مكتبها بمنطقة الرياض سعياً منها لتطوير اجراءات العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة لعملائها. صرح بذلك المتحدث باسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار الذي أكد أنه في اطار حرص المؤسسة لتقديم هذه أفضل الخدمات لعملائها على الوجه المطلوب واستمراراً لتطبيق نموذج الخدمة «تميز» في معظم مكاتبها قامت المؤسسة باعداد مكتبها بمنطقة الرياض لتقديم هذه الخدمة والتي تهدف إلى توحيد نقاط خدمة العملاء في الفروع من خلال إنشاء إدارة موحدة تختصر الوقت وتعفي العميل من مراجعة أكثر من إدارة كما استحدثت وظيفة مدير علاقات الجهات الخاصة ووظيفة مدير علاقات الجهات الحكومية إضافة إلى انشاء مركز عمليات متخصص لدقيق ومعالجة واعتماد المعاملات، ما يسهم في رفع ودعم الكفاءة والفعالية والإنتاجية في قطاع الشؤون التأمينية.



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