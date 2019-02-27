شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: انخفاض على درجات الحرارة شمالاً.. وغبار على 7 مناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء)، انخفاضاً في درجات الحرارة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية) ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة) وسماء غائمة جزئياً على مرتفعات (عسير، جازان ونجران).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.