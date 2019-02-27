«مسك القيم».. مبادرة جوائز في 4 مجالات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية» عن مبادرة «مسك القيم»، وذلك على هامش انطلاق منتدى مسك للإعلام في دورته الأولى تحت شعار «التشجيع على الإبداع»، في الريتزكارلتون بالرياض.

وأوضحت «مسك الخيرية» أن القيم الأربع للمشاركة هي: الأمانة، والثقة، والاحترام، والمسؤولية.

وفي سياق آخر أوضحت المديرة التنفيذية للمشاريع والحسابات لشركة حركات للاتصال والتفاعل الإعلامي العنود الشويعر في حلقة «دراسة حالة - 2030» أن رؤية المملكة 2030 مشروع للجميع، وهي مشروع وطن، مؤكدة أن رؤية 2030 منصة تفاعلية، هدفها أن تكون وكالة أنباء غير رسمية، ولكنها تتمتع بمصداقية عالية، وموثوقة.

وتهدف المنصة إلى تبسيط المصطلحات المستخدمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 مثل: الخصخصة، والتعدين، وغيرهما من المصطلحات، حتى تصل الفكرة بشكل سهل لجميع شرائح المجتمع.

وعرجت الشويعر على اللقاء السابق لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مع «60 مينت»، حول سؤاله عن أكبر تحد يواجه في رؤية 2030، حيث أكد أن أكبر تحد هو أن يؤمن الناس بما نقوم به في إطار تحقيق الرؤية، وكيف لاقت تفاعلا وصدى كبيرين، مبينة أن إطلاق وسم «كيف نؤمن بالرؤية» حقق تفاعلا كبيرا، حتى هذه اللحظة على الرغم من إطلاقه منذ 11 شهرا.

مسابقة مبادرة مسك القيم تشمل:

القصة

الرسم

الفيديو

فكرة لعبة الكترونية

الجوائز:

المركز الأول:

100 ألف ريال

المركز الثاني:

60 ألف ريال