إطلاق مسابقة «بلا حدود» لتسويق المملكة وجهة استثمارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة هي الأولى من نوعها نحو تحفيز طلاب وطالبات الجامعات السعودية للانخراط في تقديم المملكة تسويقيا إلى العالم، أطلقت الهيئة العامة للاستثمار أمس على هامش منتدى مسك للإعلام مسابقة تسويق السعودية كأحد نشاطات مبادرة «استثمر في السعودية» على المستوى الدولي، مستهدفة بهذه المسابقة طلاب وطالبات الجامعات السعودية، وكذلك المبتعثين من أبناء وبنات الوطن من الدراسين خارج المملكة.

وكشف وكيل محافظ الهيئة للتسويق والاتصال خالد طاش عن أن الهيئة اختارت شعار «سبب ثامن» لتحيل بذلك إلى 7 أسباب كانت قد أعلنتها في نشاطاتها التسويقية الدولية لتقديم فكرة «لماذا المملكة هي الوجهة المثالية للاستثمار الدولي والمحلي على حد سواء؟»، لافتا إلى أن من شأن مسابقة «تسويق السعودية» إدماج المجتمع الطلابي، ولا سيما طلبة الاتصال والتسويق لفهم التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو استقطاب الاستثمار، ولتكون المسابقة منصة للابتكار والأفكار الخلاقة في تقديم وطننا الغالي دوليا.

وأضاف طاش أن مفهوم هذه المسابقة الوطنية مبني على ركائز استراتيجية أكدتها رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ممثلة تأكيد أهمية المورد البشري الذي تمتلكه المملكة، ويمثل الشباب فيه شريحة واسعة، وكذلك التأكيد على التسويق والاتصال كخيار استراتيجي في جذب الاستثمارات عبر إحدى مبادرات التحول الوطني وهي مبادرة «استثمر في السعودية».

وأعلنت الهيئة خلال منتدى مسك للإعلام عن تفاصيل المسابقة التي ستنطلق في 17 من مارس المقبل، وتستمر حتى 17 أبريل، مشيرة إلى أنه سيتزامن مع بدء موعد التسجيل في المسابقة إطلاق موقع الكتروني خاص بها، حيث تتوفر به كل معلومات وشروط المشاركة في المسابقة.

مسابقة تسويق السعودية

تستهدف:

طلاب وطالبات الجامعات السعودية

المبتعثين من أبناء وبنات الوطن

الهدف منها:

إدماج المجتمع الطلابي

لفهم توجهات المملكة

نحو استقطاب الاستثمار

منصة للابتكار والأفكار الخلاقة في تقديم وطننا دوليا

ركائزها: