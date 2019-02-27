إعداد طلاب وطالبات ثانويات مكة للالتحاق بوظائف أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح مساعد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني أمس، برنامج أرامكو التعريفي للتدريب والتوظيف الذي نفذته إدارة التوجيه والإرشاد وحدة الإرشاد التعليمي والمهني بالتعاون مع شركة أرامكو.

وتم تقديم عرض مرئي وشرح مفصل لبرنامجي الابتعاث والتدرج المهني لتوفير التدريب لخريجي الثانوية، وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة بحسب مستوياتهم الأكاديمية في أرامكو السعودية.

وأوضح الزهراني أن البرنامج يستهدف 5700 طالب وطالبة في المرحلة الثانوية «بنين وبنات» ويستمر لمدة يومين، فيما تستفيد منه الطالبات عبر الدائرة الصوتية المغلقة، من أجل تعريف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية وتأهيلهم وتوظيفهم وتمكينهم من تحديد مساراتهم الوظيفية المستقبلية مبكرا.

وأكد على أهمية الاستشارة والمتابعة من قبل أولياء الأمور والمعلمين لأبنائهم الطلاب وبناتهم الطالبات، وتبصيرهم بمثل هذه البرامج، ومساعدتهم قدر المستطاع ليكونوا قادرين على تحديد مستقبلهم، والعمل على اكتشاف مواهب وقدرات وميول الطلاب والطالبات، والعمل على توجيه واستثمار تلك المواهب والقدرات والميول فيما يعود بالنفع عليهم بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

ماذا يوفر البرنامج للمشاركين: