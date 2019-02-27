تأشيرة الكترونية للحجاج والمعتمرين القادمين من الأردن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - عمّان

دشنت سفارة السعودية في الأردن أمس مشروع التأشيرة الالكترونية بديلا عن اللاصق للقادمين من الأردن، وذلك خلال اجتماع عقدته في مقر السفارة لجنة مختصة مكونة من قطاعات عدة في المملكة، أعلنت فيه بدء تشغيل مشروع استبدال اللاصق بالتأشيرة الالكترونية.

واستمع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل إلى شرح مفصل تطبيقي من اللجنة عن آلية الإجراءات المتبعة للاستعلام الآلي عبر موقع الانترنت المخصص لذلك، بهدف التأكد من حصول الحاج أو المعتمر على التأشيرة الالكترونية، في إطار حرص حكومة المملكة على تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الحج والعمرة.

وأشاد بالإجراءات الجديدة التي تيسر وتختصر عملية التأشير، وما تقوم به الجهات ذات العلاقة بالمملكة من عمل جاد ومتواصل في خدمة الحاج والمعتمر والزائر، ليترجم الخطط الطموحة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، لتؤكد أن خدمة الحاج والمعتمر واجب يفخر به أبناء المملكة.

يذكر أن الآلية الجديدة سبق أن دشنت في عدد من الدول وبصدد استكمالها في دول أخرى بعد انتهاء الترتيبات اللازمة لها.