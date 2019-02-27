مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش تقرير ميزانية الدولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا مساء أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض. واستعرض خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية المتضمن تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة من العام المالي 2018. وتضمن التقرير استعراضا للأداء المالي ومؤشرات النفقات التشغيلية والرأسمالية، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.



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