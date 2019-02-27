اتفاقية لتقديم الرعاية التعليمية لأبناء شهداء الواجب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

وقعت جامعة جدة مذكرة تعاون مع تعليم جدة تتضمن تقديم الرعاية التعليمية للطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب المستفيدين من خدمات مكتب وفاء بتعليم جدة، وقبولهم بجامعة جدة، وذلك في إطار تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية والتعاون لما يحقق المصلحة العامة وخدمة الوطن وأبنائه الطلاب.

وتستهدف المذكرة التي وقعها مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان ومدير تعليم جدة عبدالله الثقفي، خريجي وخريجات المرحلة الثانوية من مدارس تعليم جدة من أبناء وبنات رجال الأمن في قطاعاته العسكرية المختلفة، والذين استشهدوا أثناء تأديتهم لواجبهم في حفظ أمن البلاد.