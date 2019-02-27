ورشة العمل تناقش الأهداف الاستراتيجية بجامعة أم القرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ناقشت ورشة العمل الثانية لخطة تمكين 2023 التي عقدت أمس بعنوان «جامعة أم القرى آفاق وتطلعات»، بمشاركة 100 مسؤول من 50 جهة بالقطاعات الحكومية والأهلية وغير الربحية ذات العلاقة بالجامعة، وضع الأهداف الاستراتيجية والمبادرات المجتمعية والخطط التنموية التي تسهم في تطوير مخرجات الجامعة بما يواكب سوق العمل.
وأكد وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي، سعي الجامعة إلى تأصيل العلاقات الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من آرائهم المستقبلية حول خدمات الجامعة وتنفيذ احتياجاتهم ضمن خطة تمكين الاستراتيجية 2023، وقال «نعمل على تهيئة 50 قائدا من عمداء ووكلاء الكليات لتنفيذ خطة تمكين خلال الفترة المقبلة، للخروج بمبادرات تميز الخدمات الخارجية للجامعة».
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