محمد بن مسعود - الدمام - حالة تعم العاصمة ومحافظات عدة وتصحب بزخات من البرد ورياح نشطة أصدرت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة تنبيهاً متقدماً لـ#منطقة_الرياض، لحالة أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية. ووفق الهيئة، تبدأ الحالة الثانية ظهراً وتتواصل إلى العاشرة، مساء اليوم، وتشمل: المجمعة والزلفي والدوادمي وشقراء وثادق والغاط ورماح والمزاحمية، وتمتد إلى العاصمة الرياض. الرياض على موعد مع 6 ساعات ماطرة .. التنبيه متقدم والهطولات غزيرة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-27 أصدرت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة تنبيهاً متقدماً لـ#منطقة_الرياض، لحالة أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية. ووفق الهيئة، تبدأ الحالة الثانية ظهراً وتتواصل إلى العاشرة، مساء اليوم، وتشمل: المجمعة والزلفي والدوادمي وشقراء وثادق والغاط ورماح والمزاحمية، وتمتد إلى العاصمة الرياض. Advertisements 27 فبراير 2019 - 22 جمادى الآخر 1440 11:03 AM حالة تعم العاصمة ومحافظات عدة وتصحب بزخات من البرد ورياح نشطة حالة تعم العاصمة ومحافظات عدة وتصحب بزخات من البرد ورياح نشطة أصدرت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة تنبيهاً متقدماً لـ#منطقة_الرياض، لحالة أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية. ووفق الهيئة، تبدأ الحالة الثانية ظهراً وتتواصل إلى العاشرة، مساء اليوم، وتشمل: المجمعة والزلفي والدوادمي وشقراء وثادق والغاط ورماح والمزاحمية، وتمتد إلى العاصمة الرياض. ، الرياض على موعد مع 6 ساعات ماطرة .. التنبيه متقدم والهطولات غزيرة ،

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