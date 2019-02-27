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نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الطبية، في زراعة قوقعة إلكترونية في الأذن الداخلية لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بقيادة كل من: دكتور سعيد الغامدي؛ استشاري الأنف والأذن ورئيس قسم الأنف والأذن في مدينة الملك عبدالله الطبية ومدير برنامج زراعة القوقعة، والدكتور خالد بدر؛ استشاري الأنف والأذن، والفريق الطبي المختص، ورئيس قسم التخدير الدكتور محسن التومي.
وقال رئيس الفريق الطبي الدكتور سعيد الغامدي؛ مدير برنامج زراعة القوقعة في مكة، أن الطفلة تعاني نقصاً شديداً عصبياً حسياً للسمع حيث فُحصت الحالة في مستشفى الولادة والأطفال بمكة، وحُولت إلى مدينة الملك عبدالله الطبية؛ للتأكّد من الفحص وعرضها على قسم الجراحة ومركز التأهيل "السمعيات"، ومن ثم تمت مناقشة الحالة لمعرفة الاحتياج إما لزراعة القوقعة الإلكترونية أو السماعات، وأخيراً تمّ التنسيق مع مستشفى الولادة والأطفال بمكة لإجراء العملية للطفلة.
وقال رئيس قسم التخدير الدكتور محسن التومي "بعد إعلام قسم التخدير بحالة الطفلة على الفور قام فريق التخدير بمناظرة الحالة للتأكّد من خلوها من الأمراض مثل "القلب" وأخذ الاحتياطات الخاصة للتقليل من النزيف ومراقبة الضغط أثناء العملية.
وأشار المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي؛ الى أن العملية تعد الأولى من نوعها في مكة حيث استغرقت ثماني ساعات وتكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد، ودون حدوث أي مخاطر في أثناء العملية وبعدها، وخرجت الطفلة إلى غرفتها لمتابعة حالتها.
وثمّن مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور أحمد غيث المحمادي؛ هذا الإنجاز؛ مشيراً إلى حرص "ولادة مكة" على تقديم الرعاية الطبية، في ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة.. مؤكداً نجاح العملية ووضع الطفلة تحت الملاحظة والعناية الطبية الفائقة من قِبل طاقم طبي متكامل للاطمئنان عليها وتجنب أيّ مضاعفات، خاصة أنها من العمليات الجراحية النادرة.
عملية الـ 8 ساعات تنجح في زراعة قوقعة إلكترونية لطفلة بـ "ولادة مكة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-27
نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الطبية، في زراعة قوقعة إلكترونية في الأذن الداخلية لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بقيادة كل من: دكتور سعيد الغامدي؛ استشاري الأنف والأذن ورئيس قسم الأنف والأذن في مدينة الملك عبدالله الطبية ومدير برنامج زراعة القوقعة، والدكتور خالد بدر؛ استشاري الأنف والأذن، والفريق الطبي المختص، ورئيس قسم التخدير الدكتور محسن التومي.
وقال رئيس الفريق الطبي الدكتور سعيد الغامدي؛ مدير برنامج زراعة القوقعة في مكة، أن الطفلة تعاني نقصاً شديداً عصبياً حسياً للسمع حيث فُحصت الحالة في مستشفى الولادة والأطفال بمكة، وحُولت إلى مدينة الملك عبدالله الطبية؛ للتأكّد من الفحص وعرضها على قسم الجراحة ومركز التأهيل "السمعيات"، ومن ثم تمت مناقشة الحالة لمعرفة الاحتياج إما لزراعة القوقعة الإلكترونية أو السماعات، وأخيراً تمّ التنسيق مع مستشفى الولادة والأطفال بمكة لإجراء العملية للطفلة.
وقال رئيس قسم التخدير الدكتور محسن التومي "بعد إعلام قسم التخدير بحالة الطفلة على الفور قام فريق التخدير بمناظرة الحالة للتأكّد من خلوها من الأمراض مثل "القلب" وأخذ الاحتياطات الخاصة للتقليل من النزيف ومراقبة الضغط أثناء العملية.
وأشار المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي؛ الى أن العملية تعد الأولى من نوعها في مكة حيث استغرقت ثماني ساعات وتكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد، ودون حدوث أي مخاطر في أثناء العملية وبعدها، وخرجت الطفلة إلى غرفتها لمتابعة حالتها.
وثمّن مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور أحمد غيث المحمادي؛ هذا الإنجاز؛ مشيراً إلى حرص "ولادة مكة" على تقديم الرعاية الطبية، في ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة.. مؤكداً نجاح العملية ووضع الطفلة تحت الملاحظة والعناية الطبية الفائقة من قِبل طاقم طبي متكامل للاطمئنان عليها وتجنب أيّ مضاعفات، خاصة أنها من العمليات الجراحية النادرة.
27 فبراير 2019 - 22 جمادى الآخر 1440
10:27 AM
الأولى من نوعها .. كانت تعاني نقصاً شديداً عصبياً حسياً للسمع
نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الطبية، في زراعة قوقعة إلكترونية في الأذن الداخلية لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بقيادة كل من: دكتور سعيد الغامدي؛ استشاري الأنف والأذن ورئيس قسم الأنف والأذن في مدينة الملك عبدالله الطبية ومدير برنامج زراعة القوقعة، والدكتور خالد بدر؛ استشاري الأنف والأذن، والفريق الطبي المختص، ورئيس قسم التخدير الدكتور محسن التومي.
وقال رئيس الفريق الطبي الدكتور سعيد الغامدي؛ مدير برنامج زراعة القوقعة في مكة، أن الطفلة تعاني نقصاً شديداً عصبياً حسياً للسمع حيث فُحصت الحالة في مستشفى الولادة والأطفال بمكة، وحُولت إلى مدينة الملك عبدالله الطبية؛ للتأكّد من الفحص وعرضها على قسم الجراحة ومركز التأهيل "السمعيات"، ومن ثم تمت مناقشة الحالة لمعرفة الاحتياج إما لزراعة القوقعة الإلكترونية أو السماعات، وأخيراً تمّ التنسيق مع مستشفى الولادة والأطفال بمكة لإجراء العملية للطفلة.
وقال رئيس قسم التخدير الدكتور محسن التومي "بعد إعلام قسم التخدير بحالة الطفلة على الفور قام فريق التخدير بمناظرة الحالة للتأكّد من خلوها من الأمراض مثل "القلب" وأخذ الاحتياطات الخاصة للتقليل من النزيف ومراقبة الضغط أثناء العملية.
وأشار المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي؛ الى أن العملية تعد الأولى من نوعها في مكة حيث استغرقت ثماني ساعات وتكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد، ودون حدوث أي مخاطر في أثناء العملية وبعدها، وخرجت الطفلة إلى غرفتها لمتابعة حالتها.
وثمّن مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور أحمد غيث المحمادي؛ هذا الإنجاز؛ مشيراً إلى حرص "ولادة مكة" على تقديم الرعاية الطبية، في ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة.. مؤكداً نجاح العملية ووضع الطفلة تحت الملاحظة والعناية الطبية الفائقة من قِبل طاقم طبي متكامل للاطمئنان عليها وتجنب أيّ مضاعفات، خاصة أنها من العمليات الجراحية النادرة.
، عملية الـ 8 ساعات تنجح في زراعة قوقعة إلكترونية لطفلة بـ "ولادة مكة" ،
المصدر : الخليج 365
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