، "الفهد روح القيادة" يختتم فعالياته بالكويت .. صدى طيب ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‏ أمجادٌ سطرت لتخلّد ‏تاريخ أبرز المواقف في حياة الملك

اختتم أمس الثلاثاء معرض "الفهد روح القيادة" بالكويت بعد مشاركة ناجحة لاقت إعجاب وثناء الكويتيين، على ما حواه من أمجادٍ سطرت لتخلّد ‏تاريخ أبرز المواقف في حياة الملك فهد بمعرض.

‏وسعى منظمو المعرض إلى التعريف بحياة ومقتنيات الملك فهد، وأبرز محطاته، وعرض صور نادرة تُعرض لأول مرة أوجدت التشويق للمعرض؛ ليشهد حضوراً كثيفاً وتفاعلاً كبيراً للتعرُّف على جوانب حياة القائد فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله.

وروت الندوات التي عُقدت ضمن الفعاليات محطات لحياة الفهد، وسطرت المواقف وعمق علاقات الأخوة والمحبة بين البلدين، فيما كانت الأمسية الشعرية للأمير سعود بن عبدالله بن محمد، ضمن فعاليات المعرض ليلة الوفاء بحروف وكلمات كان لها رونق وبهاء خاص لدى الكويتيين وأشقائهم في المملكة وكل من حضر الأمسية.

وقال فيها:

‏"من المصمك.. ومن درعية آل سعود والصمّان

‏ومن قبرٍ ملاه المجد والإيمان وسط العود..

‏سلام الحب يا دار الصباح وديرة الشجعان

‏سلام الجار والمقدار والتاريخ وآل سعود".

وفي ختام المعرض التقى نائب رئيس اللجنة التنفيذية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد؛ المنظمين، وأشاد بالجهود المبذولة التي أسهمت في إنجاح الفعاليات كافة، وكان لها الأثر الجميل والملموس لدى جميع مَن زار معرض الفهد روح القيادة.

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