، تحديث جديد لـ"واتساب" يقضي على مشكلة أزعجت مستخدميه لسنوات ،

محمد بن مسعود - الدمام - التطبيق كان قد أصدر تحذيراً وصفه بالخطير لمستخدمي هواتف "آيفون"

يقوم المسؤولون عن موقع التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، بالعمل على إطلاق ميزة وخاصية جديدة كجزء من مكافحة الرسائل غير المرغوبة؛ الأمر الذي سيمكّن الكثير من مستخدمي التطبيق على الحد من إضافتهم إلى هذه المحادثات.

الخاصية الجديدة تمكّن مستخدمي هذا التطبيق من عدم الدخول أو الاشتراك في المحادثات الجماعية أو المجموعات التي تتم إضافتهم لها، من دون موافقتهم.

حيث سيتمكن هؤلاء الأشخاص من دخول هذه المجموعات فقط عندما يقبلون طلب الاشتراك، وليس كما يجري في الوقت الحالي ومنذ سنوات؛ حيث يكفي إضافتهم إلى المجموعة ليتلقوا جميع الرسائل من الأشخاص المشاركين.

ووفق "سبوتنيك" يلاحظ بأن هذه الخاصية ظهرت في أحدث نسخة تجريبية من التطبيق ومن المتوقع أن تعمم وتصبح متاحة للجميع مع آخر تعديل على التطبيق، بحسب ما نقل موقع "akket".

يذكر أن التطبيق كان قد أصدر تحذيراً وصفه بالخطير لمستخدمي هواتف "آيفون"، حول تحميل التطبيق قبل تحميل التحديث الجديد له.

وأوضح "واتساب" أن التحديث الجديد الخاص بنظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" يصلح عيوباً أمنية خطيرة.