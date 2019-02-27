، خطر قاتل من استخدام الهاتف الذكي على مائدة الطعام ،

محمد بن مسعود - الدمام - دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعتين بالبرازيل وهولندا

نشرت تقارير صحفية عالمية تحذيراً خطيراً من استخدام الهواتف الذكية على مائدة الطعام أثناء تناول الوجبات اليومية الرئيسية.

وأشار موقع "إيرث دوت كوم" العلمي المتخصص، إلى أن استخدام الهواتف الذكية أثناء تناول الوجبات اليومية يدمر صحة مستخدميه.

وقالت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعتين في البرازيل وهولندا: إن الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم خلال تناول وجباتهم، يستهلكون سعرات حرارية أكثر بنسبة 15%.

وأوضح الباحثون أن تصفح الهاتف الذكي أثناء الأكل، يؤدي إلى السمنة، وعدد كبير من الأمراض المرتبطة بها.

وذكر مارسيو جيلبرتو، المؤلف الرئيسي للدراسة أن "التحديق في شاشة الهاتف قد يجعل الإنسان لا ينتبه إلى كمية الطعام التي يتناولها في الأصل".

وتابع: "استخدام الهاتف خلال الأكل يؤدي إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية والدهون دون الانتباه إلى ذلك".

واستمر قائلاً: "الأجهزة اللوحية (تابلت) والهواتف الذكية باتت مصدراً رئيسياً لتشتيت العقل خلال أوقات الأكل".

وأشارت الدراسة إلى أن تلك العادة القاتلة يمكن أن تؤثر بصورة أكبر على الأطفال.