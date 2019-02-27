ارتداد عنيف مثل كرة البلياردو وقدم مبتوره.. شاهد: حادث مروع على طريق عرفة.. والنهاية مأساوية

شهد طريق عرفة في مكة المكرمة، حادثة مأساوية بعد أن فقد حَدَث السيطرة على مركبته؛ مما أدى إلى ارتطامها بعنف ومن ثمَّ ارتدادها مثل “كرة البلياردو”.

وأفاد “مركز العمليات الموحدة (911)”، بأنه تلقى بلاغًا بوقوع حادث سير في دائري عرفة، نتج منه تعرُّض الطرف الأول في الحادث لإصابات خطيرة؛ نُقل إثرها لمستشفى النور، ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته.

واتضح عند مباشرة الجهات الأمنية أن الحدث كان يقود المركبة، وانحرفت عن المسار؛ لترتطم بأربع مركبات متوقفة على جانب الطريق، ثم تعود للمسار الآخر، وتنحرف تجاه شاحنة، وترتطم بها، وتتوقف بعد تعرضها للتلف.

وباشرت فِرق الهلال الأحمر والدفاع المدني ومرور العاصمة المقدسة الحادث، وتم إخراج الحدث، ونقله عن طريق فِرق الهلال الأحمر، وتوفي بعدها متأثرًا بإصابته، فيما أظهرت صور أن قدمه بترت.

ولا تزال الجهات ذات العلاقة تتولى التحقيق في الحادث وأسبابه.. ويرجح أن تكون السرعة الزائدة وفقدان السيطرة السبب الأول للحادث.