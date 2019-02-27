بالفيديو.. خريجات التربية يجاوبن على سؤال الشريان: كيف يتم تعيينهن وقد تخرجن قبل 13 عاماً؟

ردت إحدى خريجات التربية، على من يدعون بأنهن بعيدين كل البعد عن المناهج وممارسة التدريس ، وأن توظيفهن سوف يكون له تأثيراً سلبياً على التحصيل العلمي للطلاب.

جاء ذلك بعد طرح الإعلامي داوود الشريان سؤالاً لبعض الخريجات اللاتي لم ينتظرن منذ 13 عاماً ولم يتوظفن قائلاً : “كيف نعالج مشاكل خريجات التربية بالتوظيف الرسمي، ونؤثر على تعليم وتحصيل ملايين الطلبة؟.

وقالت إحدى خريجات التربية خلال حديثها لبرنامج داوود الشريان : “أنهن اجتزن اختبارات قياس وكفايات وهذا معناه أنهن مؤهلات، إضافة إلى أنهن أصلًا خريجات تربية”.

وأضافت: “مارست دوري كمعلمة في القطاع الخاص، وحضرت عدة دورات وأنشطة”.

وفي سياق متصل، أوضحت إحدى الخريجات خلال البرنامج أن كليات التربية والتعليم كانت تابعة لوزارة التربية والتعليم، وتم إغلاقها وضمها إلى التعليم العالي، ثم تم تحويلهم إلى وزارة الخدمة المدنية، لتبدأ معاناتهن، إذ تم إدخالهن في المفاضلات مع الجامعيات.

وأشارت إلى أنه تم إيقاف توظيف خريجات التربية منذ إغلاق الكلية، وبدأوا في وضع العقبات لهن.