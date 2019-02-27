تعرضت المبتعثة السعودية مشاعر المسيري والتي تدرس في ولاية إنديانا بوليس الأمريكية للضرب ومحاولة القتل، وذلك بعدما اقتحم شخص مجهول شقتها وحاول خنقها. وقالت عائلة المبتعثة مشاعر المسيري وفقاً لـ “سبق”: إن ابنتهم “مشاعر” مبتعثة منذ نحو 3 سنوات ولم يتبق لها إلا 10 أشهر على التخرج، حيث كانت بمفردها داخل سكنها ، وقام شخص مجهول بالدخول من نافذة شقتها وقام بضربها ومحاولة خنقها، وعند محاولة مقاومته والصراخ لاذ بالفرار.

وأضافت العائلة أن ابنتهم قامت بتقديم شكوى رسمية لدى الأجهزة الأمنية الأمريكية، إلا أنها لم تتفاعل معها بالشكل المطلوب ولم تقدم أي اهتمام للبلاغ المقدم.

وأوضحت العائلة أن ابنتهم لا يوجد لها أعداء، ولكنها تعرضت قبل أسبوعين لتهديدات على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، وتم إبلاغ السفارة السعودية بأمريكا وأفادت بأنها في انتظار تقرير الشرطة التي باشرت الحادثة.

وناشدت العائلة السفارة السعودية بأمريكا بالتدخل بشكل عاجل لإنقاذ ابنتهم من أي حالة اعتداء تتعرض لها، حيث قامت ابنتهم بمراجعة الشرطة والتي أفادت بأنه لا يوجد أي بلاغ عن الحادثة على الرغم من أنها تقدمت بالبلاغ في ليلة الحادثة نفسها وحضر رجل الأمن وقام بمعاينة الشقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر في واقعة صادمة مجهول يقتحم شقة مبتعثة سعودية بأمريكا ويحاول قتلها خنقاً.. وتصرف غريب من الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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