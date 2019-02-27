3 عقوبات في حالة عدم تجديد هوية المقيم.. والأخيرة ‬أشد عقوبة- صورة

حذرت المديرية العامة للجوازات من عدم تجديد هوية مقيم حال انتهائها، مؤكدة أن ذلك يعرض صاحبها للعقوبات المتدرجة التي تصل للترحيل.

وقالت الجوازات: إن عقوبة عدم تجديد هوية مقيم للمرة الأولى هي الغرامة المالية ٥٠٠ ريال، ويتم مضاعفتها عند تكرار المخالفة للمرة الثانية إلى ألف ريال.

وأضافت أنه في حال عدم تجديد هوية مقيم يعاقب صاحب الهوية بالغرامة المقررة بألف ريال، بالإضافة للترحيل من البلاد.