عاد الحساب الرسمي للداعية محمد العريفي على “تويتر” للظهور مجددًا بعد فترة من الاختفاء، إلا أن عدد المتابعين مثَّل صدمة مفاجئة.
وتناقص عدد متابعي “العريفي” بشكل مبالغ فيه؛ حيث كان قرابة 20 مليونًا، والآن بات نحو أربعة ملايين فقط.
يشار إلى أن آخر تغريدات “العريفي” على حسابه في “تويتر”، تعود إلى تاريخ 27 ديسمبر 2018، والتي قدم فيها ملفات للخطباء عن آداب النصيحة.
وكان الحساب الرسمي لـ”مهرجان شتاء طنطورة” على “تويتر”، نشر الثلاثاء الماضي، صورًا لـ”العريفي” وهو يزور معالم مدينة العلا، والتي تجوّل فيها بين قصر الفريد ومسرح مرايا وجبل عكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة حساب الداعية العريفي على تويتر مجددًا.. ومفاجأة صادمة بشأن عدد متابعيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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