العيدان تسخر من فرح الهادي على طريقتها

علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان بطريقة ساخرة على إطلالة الفانة فرح الهادي الأخيرة التي ظهرت فيها بشعر أصفر واتهمتها بتقليد الفاشينيستا السعودية مودل روز.

وعلقت العيدان على المقطع قائلة: "نيولوك فرح سعد فرحان هادي.. حبيت بس لن تصبحي مودل روز الفرق شاسع بينكما.. لا تكررينها أوكي بيبي".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع انتقاد مي الأخير، وانقسمت التعليقات بين من رأى تشابه كبير بين فرح والموديل روز، ومن انتقد أسلوب العيدان الذي تستخدمه لتصغير المشاهير من خلال تعليقاتها التي وصفها الجمهور بـ " المليئة بالسم"، بحسب موقع "القدس العربي".

وقد سبق لمي أن شنت هجوماً عنيفاً على فرح وزوجها عقيل الرئيسي بسبب تنظيمهما حفل زفاف ثانٍ لهما، بمناسبة ذكرى زواجهما الأول.