تركي آل شيخ يضع هنيدي في الموسم الجديد من الحصن

نشر رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، على حسابه الشخصي على فيسبوك صورة للفنان محمد هنيدي وفي خليفته لوجو برنامج الحصن الشهير.

وعلق المستشار تركي آل الشيخ على الصورة: "هنيدي في الحصن"، بعد نشره برومو برنامج الحصن، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر وعلق عليه: "قريبًا في السعودية"، بحسب موقع "مصراوي".





يُذكر أن الحصن أو قلعة تاكيشي هو برنامج مسابقات ألعاب جسدية ترفيهية أقيم في اليابان من عام 1986 إلى 1990 على شاشة تي بي إس وتم عرضه على جزأين، يشارك عدد كبير من المتسابقين بكل أرجاء اليابان في المنافسة والمغامرة والترفيه، وتم عمل أكثر من نسخة منه في دول العالم المختلفة.



