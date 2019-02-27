شكرا لقرائتكم السفير آل جابر: ميليشيا الحوثي لا تلتزم بعهودها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد سفير المملكة لدى اليمن، السفير محمد آل الجابر، أن المملكة تسعى لتحقيق السلام في اليمن، وهي داعمة للحل السياسي وتؤيد كافة جهود المبعوث الأممي مارتن غريفثس.

وأضاف الجابر أن المعضلة الحالية هي عدم التزام الحوثيين ببنود الاتفاقيات.

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وكان وفد الحكومة الشرعية في اليمن قد أطلع، خلال اجتماع إعادة الانتشار في الحديدة، رئيس فريق المراقبين الدوليين، على خروق الحوثيين لاتفاق وقف إطلاق النار.

ويواجه الاتفاق الذي توصلت إليه أطراف النزاع في ديسمبر الماضي عراقيل من قبل الميليشيات التي لم تنسحب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى حتى الآن، وهو ما دفع غريفثس إلى تكثيف زياراته إلى صنعاء للقاء قادة الحوثيين ومحاولة إنقاذ اتفاق السويد.



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