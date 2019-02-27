شكرا لقرائتكم 11 يومًا على إيداع دعم الدفعة 16 من حساب المواطن والتسجيل مستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب المواطنون إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب متابعات الخليج 365 والمقررة يوم 10 مارس المقبل، حيث تبقى فقط 11 يومًا على صرف الدعم والذي سيوافق يوم الأحد 10 مارس.

وتتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 إبريل المقبل.

وقال حساب متابعات الخليج 365 إنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول إلى الرابط التالي (هنا).

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وأودع برنامج حساب متابعات الخليج 365 10 فبراير الجاري 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم لمستفيدي الدفعة 15 و18.1 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين، إذ اجتاز 84% من مجموع المتقدمين شروط الأهلية والاستحقاق ليصبح عدد المستفيدين في هذه الدفعة أكثر من 12.4 مليون مستفيد، ليبلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 34.8 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 15 دفعة أكثر من 291 مليون ريال.

شروط أهلية حساب متابعات الخليج 365

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.



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