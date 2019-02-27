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شكرا لقرائتكم ماذا تعني التسوية الودية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مفهوم التسوية الودية.
وأشارت العمل إلى أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوي الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم استقبالها في مكاتب العمل، ويتضح فيها الموقف النظامي للدعوى للأطراف المتنازعة ومحاولة تقريب وجهات النظر، مع إجراء عملية الوساطة لفض النزاع.
وذكرت العمل أن التسوية الودية أيضًا تهدف إلى الوصول لحل ودي يرتضيه الطرفان إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يومًا من تاريخ أول جلسة.
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