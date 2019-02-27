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شكرا لقرائتكم البشائر هلت.. أمطار رعدية وبرد مع رياح هابطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، بداية تكون سحابي رعدي وممطر على شمال المملكة والغربية، والوسطى، والشرقية، مؤكدًا أن “بشائر الأمطار هلَّت”.
ولفت كراني إلى أن الحالة تشمل أجزاء من المرتفعات مع فرصة أمطار مع برد ورياح هابطة تؤدي إلى تدهور الرؤية، موضحًا أن ذلك يأتي مع بداية انخفاض حراري على الشمالية الغربية، والحدود الشمالية، والجوف وتدريجيًا يغطي الشمال.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة وسماء غائمة جزئيًا على مرتفعات عسير، وجازان ونجران.
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