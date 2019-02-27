الان تتابع تمديد العمل في أربع محطات للفحص الفني للسيارات خلال الفترة المسائية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات اليوم، تمديد العمل في أربع محطات للفحص الفني خلال الفترة المسائية في مدن الرياض والدمام وجدة ومكة المكرمة بدءاً من يوم الأحد القادم ،وذلك تسهيلاً على المواطنين والمقيمين.

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وأوضحت الإدارة أنه بتعليمات ومتابعة من مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي ،جرى إنهاء الترتيبات اللازمة لاستقبال المركبات في فترة المساء حتى الساعة الـ 11 مساءً من يوم الأحد وحتى الخميس، أما في يوم السبت فستغلق تلك المحطات أبوابها في الساعة الـ 10 مساءً .

يذكر أن ” الفحص الفني ” أحد أهم برامج السلامة الذي تحرص الإدارة العامة للمرور على تطبيقه لرفع مستوى وتنمية سلامة المركبات وتخفيض معدلات الحوادث المرورية وحماية البيئة من التلوث الناجم من عوادم المركبات، وكذلك إخفاء المركبات المشوهة وتحقيق الانسيابية في حركة المرور، وتحديد الخلل الموجود بالفعل في المركبة وكشف الأعطال وشيكة الحوادث، وإطالة عمر المركبة، حيث يتم فحص أكثر من (73) جزءا في المركبة الواحدة، وتتميز مراحل الفحص بالدقة والشمولية والموضوعية كما يحقق هذا الفحص الطمأنينة لقائدي المركبات ولغيرهم بإذن الله.

ويعد الفحص الفني الدوري للسيارات بالمملكة من أفضل البرامج المطبقة حتى الآن في جميع أنحاء العالم وذلك بعد دراسة النظم المطبقة في دول مختلفة ، واستطاع تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تحقيقه المتطلبات من تطبيق برنامج الفحص الفني الدوري للسيارات.