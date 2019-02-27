سياسي / ترامب يلتقي رئيس فيتنام قبل اجتماعة بنظيره الكوري الشمالي



هانوي 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس فيتنام، نجوين بو ترونج، في العاصمة هانوي، اليوم، قبل اجتماعه مع نظيره الكوري الشمالي، كيم جونج أون- في ثاني قمة بينهما.

واجتمع ترامب وترونج، الذي يتولى أيضًا منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم، في قصر الرئاسة الكبير.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب، مساء اليوم مع نظيره كيم، بعد ثمانية أشهر من قمتهما الأولى في سنغافورة، لمناقشة جهود تفكيك كوريا الشمالية لبرنامجها النووي.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن كوريا الشمالية ستشهد ازدهارًا مثل الذي تشهده فيتنام، إذا ما تخلت عن برنامجها النووي.

// انتهى //

09:04ت م

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هانوي 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس فيتنام، نجوين بو ترونج، في العاصمة هانوي، اليوم، قبل اجتماعه مع نظيره الكوري الشمالي، كيم جونج أون- في ثاني قمة بينهما.واجتمع ترامب وترونج، الذي يتولى أيضًا منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم، في قصر الرئاسة الكبير.ومن المقرر أن يجتمع ترامب، مساء اليوم مع نظيره كيم، بعد ثمانية أشهر من قمتهما الأولى في سنغافورة، لمناقشة جهود تفكيك كوريا الشمالية لبرنامجها النووي.وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن كوريا الشمالية ستشهد ازدهارًا مثل الذي تشهده فيتنام، إذا ما تخلت عن برنامجها النووي.// انتهى //09:04ت م0012

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