السعودية اليوم / إندونيسيا: مقتل 3 على الأقل إثر انهيار منجم



جاكرتا 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

أدى انهيار منجم ذهب غير قانوني في جزيرة سولاويسي بإندونيسيا، إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينما يسعى عشرات من رجال الإنقاذ، إخراج أكثر من 60 شخصًا، يخشى أن يكونوا قد دفنوا تحت الأنقاض.

وقال المسؤول في إدارة الكوارث الإندونيسية، عبدالمعين بابوتونجان: "نستطيع أن نقول إن هناك كثيرين ما زالوا على قيد الحياة لأننا يمكننا سماع أصواتهم".

وذكرت تقارير إعلامية وأخرى لوكالة مواجهة الكوارث، أنه أمكن العثور على ما لا يقل عن ثلاث جثث، وإنقاذ 15 شخصًا صباح اليوم، بعد انهيار المنجم مساء أمس.

من جهته، أوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث، سوتوبو بورو نوجروهو، أن عشرات كانوا ينقبون عن الذهب عندما انهارت فجأة العوارض الخشبية والدعامات. وتحظر الحكومة الإندونيسية مناجم الذهب الصغيرة مثل هذا المنجم،

// انتهى //

08:48ت م

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جاكرتا 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأدى انهيار منجم ذهب غير قانوني في جزيرة سولاويسي بإندونيسيا، إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينما يسعى عشرات من رجال الإنقاذ، إخراج أكثر من 60 شخصًا، يخشى أن يكونوا قد دفنوا تحت الأنقاض.وقال المسؤول في إدارة الكوارث الإندونيسية، عبدالمعين بابوتونجان: "نستطيع أن نقول إن هناك كثيرين ما زالوا على قيد الحياة لأننا يمكننا سماع أصواتهم".وذكرت تقارير إعلامية وأخرى لوكالة مواجهة الكوارث، أنه أمكن العثور على ما لا يقل عن ثلاث جثث، وإنقاذ 15 شخصًا صباح اليوم، بعد انهيار المنجم مساء أمس.من جهته، أوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث، سوتوبو بورو نوجروهو، أن عشرات كانوا ينقبون عن الذهب عندما انهارت فجأة العوارض الخشبية والدعامات. وتحظر الحكومة الإندونيسية مناجم الذهب الصغيرة مثل هذا المنجم،// انتهى //08:48ت م0011

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