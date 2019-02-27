السعودية اليوم / مدير الشؤون الإسلامية بالباحة يتفقد إدارة المساجد بالعقيق والجوامع التابعة لها



الباحة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة الدكتور مطلق بن بجاد آل سعد, يوم أمس، إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العقيق، واجتمع مع مدير الإدارة محمد بن عبدالله الغامدي، والتقى بمنسوبيها .

كما تفقد جامع مخطط المطار، وبعض الجوامع والمساجد التي لاتزال تحت الإنشاء بالمحافظة.

وبين الدكتور آل سعد ،أن ذلك يأتي ضمن مهام الوزارة وبتعليمات من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للوقوف على احتياجات الإدارات التابعة للفرع، بما يضمن سير العمل، واكتمال الخدمات المقدمة لبيوت الله، انطلاقاً من رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله ومنسوبيها، والدعوة إلى الله، بما يعزز رسالة المسجد في المجتمع.

// انتهى //

08:26ت م

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الباحة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واستفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة الدكتور مطلق بن بجاد آل سعد, يوم أمس، إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العقيق، واجتمع مع مدير الإدارة محمد بن عبدالله الغامدي، والتقى بمنسوبيها .كما تفقد جامع مخطط المطار، وبعض الجوامع والمساجد التي لاتزال تحت الإنشاء بالمحافظة.وبين الدكتور آل سعد ،أن ذلك يأتي ضمن مهام الوزارة وبتعليمات من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للوقوف على احتياجات الإدارات التابعة للفرع، بما يضمن سير العمل، واكتمال الخدمات المقدمة لبيوت الله، انطلاقاً من رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله ومنسوبيها، والدعوة إلى الله، بما يعزز رسالة المسجد في المجتمع.// انتهى //08:26ت م0009

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