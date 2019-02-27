السعودية اليوم / تحطم مقاتلة كورية جنوبية ونجاة الطيارين



واشنطن/سول 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن مقاتلة تابعة للقوات الجوية من طراز (كيه إف - 16 دي) تحطمت في البحر الأصفر.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء ، أن الطيارين الاثنين تمكنا من القفز من الطائرة قبل تحطمها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

// انتهى //

08:19ت م

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واشنطن/سول 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن مقاتلة تابعة للقوات الجوية من طراز (كيه إف - 16 دي) تحطمت في البحر الأصفر.وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء ، أن الطيارين الاثنين تمكنا من القفز من الطائرة قبل تحطمها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.// انتهى //08:19ت م0008

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