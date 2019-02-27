شكرا لقرائتكم شركة لجام للرياضة وقت اللياقة تحقق إيرادات قياسية خلال السنة المالية الأولى بعد الإدراج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت شركة لجام للرياضة”وقت اللياقة” في تحقيق إيرادات قياسية بلغت 799.9 مليون ريال للمرة الأولى في تاريخ الشركة مما أدى إلى رفع صافي ربحها ليبلغ 180.09 مليون ريال بنهاية السنة المالية 2018م.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال سنة 2018م إلى نجاح الشركة في تطبيق استراتيجيتها التوسعية حيث تم افتتاح 4 مراكز رياضية إضافة إلى 18 ﻣرﮐزًا نسائيًا جديدًا ومحولًا بإجمالي 22 مركزاً في العام 2018م، مما ساهم في تحقيق ارتفاع إيرادات العضوية بمقدار 54.2 ﻣﻟﯾون ريال، بالإضافة إلى زيادة إيرادات التدريب الشخصي بمقدار 13.9 مليون ريال.

ونظرًا للنتائج الإيجابية التي حققتها الشركة، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 28.2 مليون ريال أرباح نقدية عن الربع الرابع من العام 2018م ليبلغ إجمالي الأرباح الموزعة خلال العام 95.9 مليون ريال.

كما أعلن مجلس الإدارة عن تعيين 3 أعضاء جدد ليكملوا مدة سلفهم حتى نهاية الدورة الحالية وهم:

1. حمد بن علي الصقري، وهو الشريك المؤسس لشركة لجام للرياضة ”وقت اللياقة” كما قد شغل منصب رئيس مجلس إدارتها سابقًا ويشغل حاليًا عدة مناصب ومنها رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن علي الصقري القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة بونام بارك إس ايه.

2. عبدالإله بن محمد النمر، وهو الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وقد شغل سابقًا عدة مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والخاص ويحمل عبدالإله شهادة البكالوريوس بمرتبة الشرف في تخصص المالية والاقتصاد من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

3. هشام بن حسين الخالدي، وهو رئيس قطاع دعم الأعمال في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ويتمتع بخبرة تتجاوز 18 عامًا في مجال الموارد البشرية في شركة الشايع للتجزئة، ويحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

كما عبر مجلس الإدارة عن شكرهم وتقديرهم لأعضاء المجلس المستقيلين على دورهم المتميز وجهودهم القيمة والفعالة خلال فترة عضويتهم في مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة منه وهم عبدالرحمن بن محمد البراك والدكتور طارق بن عبدالله النعيم ومساعد بن عبدالرحمن الموسى.

وأكد المجلس أنه يعمل جاهدًا على تحقيق مصالح الشركة من خلال بذل واجبي العناية والولاء في إدارتها وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها، وذلك من خلال تبني مبادرات استراتيجية تضمن الحفاظ على مركز الشركة القيادي بقطاع الرياضة، مع الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والتقيد كذلك بجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأيضًا أكد مجلس الإدارة على الدور المناط بالشركة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، وخاصةً بما يتعلق بأهداف برامج الرؤية ذات العلاقة والمتعلقة بجودة الحياة وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.



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