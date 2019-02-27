هنا “رابط” التسجيل علي سند الزواج والتعرف علي الفئات التي لها الأولوية في إستحقاق...

مبادرة برنامج “سند الزواج” الذي أطلقها الأمير “محمد بن سلمان” ولي العهد السعودي في 30/12/2018، إماناً منه بالدور المجتمعي ومساندة المواطنين والمواطنات علي العيش بحياة كريمة يعمها الإستقرار،ويحث البرنامج الشباب الغير قادر مادياً علي الزواج وبناء أسرة مستقرة وحياة سعيدة، ويتم التقديم بالبرنامج طبقاً للشروط الموضوعة للحصول علي عطية سند الزواج.

أكد برنامج “سند محمد بن سلمان للزواج” أن البرنامج حدد فئات معينة لها الأولوية في سند الزواج، حيث يتم التعامل مع هذه الفئات أولاً نظراً لخطة البرنامج بالتعامل مع الفئات الأكثر إحتياجاً، وقد حدد البرنامج هذه الفئات التي تستحق سند الزواج أولاً بثلاث فئات وهي ” أبناء شهداء الواجب- الأيتام- أصحاب الهمم”، وهذه الفئات لها الأولوية في عطية سند الزواج.

مراحل الحصول علي “سند الزواج”

إنشاء حساب إلكتروني جديد.

إجتياز دورة الوعي المالي.

إستكمال البيانات الشخصية.

التحقق من الأهلية.

ظهور النتائج ودعوة المؤهلين لإستكمال بياناتهم.

صرف العطاء للمستحقين.

للدخول لبرنامج “سند الزواج” من هنا

وقد أكد برنامج “سند محمد بن سلمان” علي أن في حالة عدم مطابقة البيانات لشروط العطاء، يمكن التعرف علي أسباب عدم المطابقة، وأسباب عدم الإستحقاق، ويتم إعادة تقديم الطلب مرة أخري بعد مطابقة البيانات للشروط بالبرنامج، وعند رفض الطلب وعدم وضوح السبب للرفض، يتم التوجه للجهات المعنية وتقديم المستندات والبيانات التي تسهل إستحقاق سند الزواج، ويتم مراجعتها بعد تقديم الطلب مرة آخري.