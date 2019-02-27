هنا “الأن”رابط نتائج قياس 1440 بدون رقم الهوية عبر qiyas الموقع الرسمي للمركز الوطني...

يعتبر نظام قياس من الأنظمة، التي تضعها المملكة العربية السعودية، في مقدمة الخطط للتطوير والإصلاح التعليمي، لتتميز عن غيرها من الدول، وتحسن من مستوي الطالب والمعلم السعودي، ويعمل نظام قياس علي معرفة وتنمية قدرات الطالب في جميع مراحل التعليم، حتي وصوله إلي الجامعة وكذالك قياس كفاءة المعلم للنهوض بالعملية التعليمية في كافة مراحلها.

يعتبر المركز الوطني للقياس والتقويم من أهم الهيئات في السعودية، حيث بدأ العمل بالهيئة في 19 جمادي الأول 1421، ثم تم تعديل المسمي إلي هيئة التقويم والتعليم في 30 رجب 1437 هجرياً، حيث تتخصص الهيئة في تقييم وتقويم العملية التعليمية، في التعليم العام والعالي مع قياس كفاءة المعلمين.

الإستعلام عن نتائج قياس 1440 من خلال الرابط التالي

للتعرف علي نتائج إختبارات قدرات الطلاب وكفاءة المعلمين، الدخول علي الرابط إستعلام نتائج قياس 1440، حيث ظهرت بالفعل النتائج من خلال الرابط الموضح، ويعتبر تقييم المعلمين من الشروط الأساسية للعمل في مجال التعليم بالمملكة، حيث يتم عمل تقارير سنوية توضح مستوي المعلم ومدي كفاءته.

كيفية الإستعلام علي نتائج قياس

يتم الدخول عبر الرابط المخصص لمعرفة نتائج قياس، سواء قدرات الطلاب أو كفاءة المعلمين، وذلك من خلال الدخول علي صفحة المعلومات الشخصية علي الرابط ثم تحديد نتائج القدرات المراد البحث عنها ثم الضغط علي بحث، حيث كان في السابق برقم الهوية ولكن ضمان للخصوصية تم التغير إلي ماسبق.

إختصاصات المركز الوطني للقياس

1- يختص المركز بالعمل علي تسجيل الإختبارات والقدرات للطلبة والمعلمين.

2- قياس القدرات للطلاب للإلتحاق بالجامعات السعودية.

3- التدريب علي مختلف الإختبارات سواء للطالب أو المعلم.

4- الإستعلام عن نتائج الإختبارات للقدرات للطلاب وكفاءة المعلمين.

تم الإعلان عن نتائج مواهب الطلاب، وإرسال رسائل علي الهاتف المحمول بالنتائج سواء بالنجاح أو الرسوب.