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فاز الرئيس النيجيري محمد بخاري بولاية ثانية، في الانتخابات التي جرت السبت الماضي، متقدماً بفارق شاسع يناهز خمسة ملايين صوت، على أقرب منافسيه نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر.
وأوضحت مفوضية الانتخابات في نيجيريا، أن عمليات فرز الأصوات، انتهت في سائر ولايات البلاد باستثناء ولاية واحدة فقط؛ ولكن التقدم الكبير الذي أحرزه "بخاري" على "أبو بكر" يجعل من المستحيل على الأخير اللحاق به؛ حتى لو فاز بأصوات هذه الولاية؛ مما يعني فوز "بخاري" بولاية ثانية.
نيجيريا.. فوز "محمد بخاري" بولاية رئاسية ثانيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-27
فاز الرئيس النيجيري محمد بخاري بولاية ثانية، في الانتخابات التي جرت السبت الماضي، متقدماً بفارق شاسع يناهز خمسة ملايين صوت، على أقرب منافسيه نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر.
وأوضحت مفوضية الانتخابات في نيجيريا، أن عمليات فرز الأصوات، انتهت في سائر ولايات البلاد باستثناء ولاية واحدة فقط؛ ولكن التقدم الكبير الذي أحرزه "بخاري" على "أبو بكر" يجعل من المستحيل على الأخير اللحاق به؛ حتى لو فاز بأصوات هذه الولاية؛ مما يعني فوز "بخاري" بولاية ثانية.
27 فبراير 2019 - 22 جمادى الآخر 1440
08:17 AM
بفارق 5 ملايين صوت على أقرب منافسيه
فاز الرئيس النيجيري محمد بخاري بولاية ثانية، في الانتخابات التي جرت السبت الماضي، متقدماً بفارق شاسع يناهز خمسة ملايين صوت، على أقرب منافسيه نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر.
وأوضحت مفوضية الانتخابات في نيجيريا، أن عمليات فرز الأصوات، انتهت في سائر ولايات البلاد باستثناء ولاية واحدة فقط؛ ولكن التقدم الكبير الذي أحرزه "بخاري" على "أبو بكر" يجعل من المستحيل على الأخير اللحاق به؛ حتى لو فاز بأصوات هذه الولاية؛ مما يعني فوز "بخاري" بولاية ثانية.
، نيجيريا.. فوز "محمد بخاري" بولاية رئاسية ثانية ،
المصدر : الخليج 365
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