أمير مكة يدشن فعاليات احتفال غرفة جدة بمرور 75 عامًا على تأسيسها

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مساء اليوم، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، فعاليات احتفال غرفة جدة بمرور 75 عامًا على تأسيسها، بمركز جدة للمنتديات.

وأثنى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي، خلال كلمته، على رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذه الذكرى المتمثلة في مرور 75 عامًا على تأسيس أول غرفة سعودية وضع بذورها الملك المؤسس، لتعد علامة بارزة في منظومة النهضة التنموية التي عاشتها المملكة على مختلف الأصعدة.

ونوه بما شهدته الغرفة طيلة هذه المسيرة، العديد من تطورات وتوسعات على المستويين الإداري والتنظيمي لتحسين خدماتها واستشرافها للمستقبل وتنفيذها منظومة كبيرة من البرامج والمشروعات التي تتعايش مع رؤية المملكة 2030.

عقب ذلك، ألقى وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، كلمة شكر خلالها الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، مبينًا أن فكرة إنشاء الغرفة انبثقت منذ 75 عامًا من نخبة من البيوت التجارية بجدة، وأخذت زمام المبادرة في تأسيس منتدى جدة الاقتصادي ووضع المملكة على خارطة المنتديات العالمية، وإطلاق مهرجان جدة غير، كأول مهرجان سياحي تشهده المملكة، وتطرق لتكريس الغرفة جهودها في تعزيز قدرات القطاع الخاص الاستثمارية وتهيئة السبل لمواجهة التحديات الآنية والمتغيرات المستقبلية في بيئة الأعمال وتنشيط دوره في خطط التنمية الوطنية .

وكرّم الأمير خالد الفيصل، الرعاة والمشاركين وعددًا من الشخصيات التي لها مكانة في تطور الغرفة ونهضتها، والتقط الصور التذكارية مع رؤساء الغرفة وأعضائها السابقين والحاليين وفرق العمل بهذا الاحتفال .

وتستأنف غدًا، فعاليات الاحتفال بمرور 75 عامًا على تأسيس غرفة جدة عبر عقد جلسة الحوار الأولى حول «دور الغرف في تنمية القطاع الخاص»، وجلسة الحوار الثانية حول «اقتصاديات الدول المشاطئة للبحر الأحمر»، وجلسة الحوار الثالثة لـ«الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودور المقاولين».

وتجمع الغرفة خلال برنامج الاحتفالية بمرور 75 عامًا على تأسيسها، الوسائل السياحية والترفيهية الهادفة في جلسة الحوار الرابعة التي تتطرق للتشريعات والأنظمة القادمة والداعمة لهذه القطاعات والدور المأمول من أصحاب الأعمال وتفعيل الشراكة الاستراتيجية في قطاع الأعمال، إضافة لتسليط الضوء على دور غرفة جدة في دعم القطاع السياحي والتطلعات والآمال من الجهات الحكومية في تفعيل هذه الشراكة .