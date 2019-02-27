رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية، خدمة إلكترونية أطلقتها التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، لتسهل على مواطنيها الوقت والجهد، حيث هناك الكثير من المواطنين الذين يتساءلون كيف يعرفون ما إذا كان اسمهم مسجلا في التأمينات أم لا، ومن خلال موقعنا نجوم مصرية فقد قررنا شرح طريقة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية، مع رابط مباشر للاستعلام برقم الهوية، وتتيح التأمينات خدمات عديدة، كالاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية، الاستعلام عن اسمي، الاستعلام عن مدة الاشتراك، وغير ذلك الكثير.

رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية

لمن يرغب في معرفة أذا كان مسجل في التأمينات الاجتماعية أم لا فعليه اتباع الخطوات الأتية:-

الدخول لرابط الموقع الإلكتروني المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



بعد تسجل الدخول قم بإنشاء حساب جديد

قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية الموجودة في القائمة الجانبية

انقر على التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

قم بإدخال رقم السجل المدني في خانته المخصصة

انقر على استعلام

سوف تظهر لك إذا كنت مسجل أم غير مسجل.

ويمكن أيضاً الاستعلام عن الخدمات الأخري التي تقدمها التأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات المرفقة أعلاه، والضغط على الخدمة التي تريد أن تستعلم عنها، وسوف تظهر لك كافة التفاصيل المطلوبة، تابعونا عبر موقعنا وسوف نقوم بتحديث هذا المقال بكل ما هو جديد يتعلق بخدمات التأمينات الاجتماعية.