السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء



الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق (تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية) و رياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار على مناطق (الشرقية ، الرياض ، القصيم ، حائل ،المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،الباحة) و سماء غائمة جزئيًا على مرتفعات ( عسير ، جازان ونجران) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي و شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

// انتهى //

06:00ت م

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الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق (تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية) و رياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار على مناطق (الشرقية ، الرياض ، القصيم ، حائل ،المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،الباحة) و سماء غائمة جزئيًا على مرتفعات ( عسير ، جازان ونجران) .وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي و شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.// انتهى //06:00ت م0002

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