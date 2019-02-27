شكرا لقرائتكم خبر عن «المجلس الاقتصادي» يناقش تقرير ميزانية الربع الرابع 2018 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء أمس (الثلاثاء) في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وناقش عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية المتضمن تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة من العام المالي 2018. عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء أمس (الثلاثاء) في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وناقش عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية المتضمن تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة من العام المالي 2018. وتضمن التقرير استعراضاً للأداء المالي، ومؤشرات النفقات التشغيلية والرأسمالية، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.



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